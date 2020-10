Nigéria: encore une usine à «bébé» démantelée, des jeunes filles sauvées

La police nigériane a fait une descente dans une présumée usine de bébés dans l’Etat de Cross River et a sauvé trois femmes enceintes et deux bébés, a rapporté DAILY POST.

Selon l’officier de police, le CP Abdulkadir Jimoh, cité par le Daily Post, une équipe de policiers de l’État, dirigée par lui, a secouru les victimes lorsque l’équipe a pris d’assaut la résidence d’une certaine Mme Ima-Obong Asuquo dans le village d’Obot Udonna à Akamkpa LGA, tôt mercredi matin. Cette descente a eu lieu à la suite de renseignements reçus par les policiers. Après cette descente, au moins trois adolescentes dont l’âge étaient entre 19 et 21 ans, ont été retrouvées enceintes et secourues par les policiers.

L’officier de police a confirmé que deux enfants, deux ans et 7 ans, avaient été également sauvés. Selon le rapport de Daily Post, la propriétaire de la résidence a avoué les faits et a été arrêtée. Elle a indiqué avoir précédemment vendu trois nouveaux bébés pour N1, 500 000 en connivence avec une autre femme simplement identifiée comme Iquo. «Les deux sont sous notre garde, tandis que les enquêtes sont en cours. Un certain M. Solomon Christopher, un témoin, a également fait une déclaration enregistrée », a déclaré le CP Abdulkadir Jimoh.

Depuis plusieurs mois, les autorités nigérianes ont lancé une véritable chasse à l’homme face à la recrudescence des « usines à bébés ». Plusieurs descentes de police ont permis de sauver des dizaines de nouveau-nées, des dizaines de femmes et jeunes filles, dont plusieurs étaient enceintes.