Niger: un américain enlevé dans le sud du pays

Un ressortissant américain a été enlevé au Niger dans le sud du pays mardi matin, ont rapporté des sources locale et sécuritaires, citées par Reuters.

Selon les informations rapportées, le rapt a eu lieu près de la ville de Birnin Konni, dans le sud du Niger. Le préfet de la région a indiqué qu’il s’agissait d’un missionnaire qui vit là-bas “depuis plusieurs années”. La même source indique qu’il “a été enlevé dans un jardin dans la périphérie de Massalata”, un village voisin de Birni Nkonni.

Aucune autre information sur les circonstances de cet enlèvement n’a été divulguée et on ne sait également pas qui sont les auteurs de l’attaque. Personne n’avait revendiqué la responsabilité mardi matin.

Le Niger est aux prises avec une crise sécuritaire alors que des groupes ayant des liens avec Al-Qaïda et l’État islamique mènent un nombre croissant d’attaques contre l’armée et les civils, en particulier dans la région ouest6frontalière du Mali et du Burkina Faso. Birnin Konni se trouve à quelques centaines de kilomètres à l’est de cette région, près de la frontière avec le Nigéria.