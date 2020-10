Nicki Minaj a accouché: la rappeuse est maman pour la première fois

Nicki Minaj est devenue maman cette semaine. Billboard, ainsi que le toujours bien informé magazine People confirment que la star a donné naissance à son premier enfant ce mercredi.

C’est une superbe nouvelle pour la chanteuse et rappeuse américaine et son mari, Kenneth Petty. Ce mercredi 30 septembre à Los Angeles, Nicki Minaj a accouché de son 1er enfant. Aucune information n’a cependant été dévoilée quant au sexe et au prénom du bébé. Le père qui est Kenneth Petty, est un homme (au passé controversé) que la rappeuse connaît depuis son adolescence.

Si ni la rappeuse ni son mari, Kenneth Petty, n’ont fait aucune annonce officielle, People a confirmé qu’elle a accouché mercredi 30 septembre à Los Angeles. Et la star de 37 ans a reçu les félicitations de son label, Young Money.

Mariés le 21 octobre 2019, ils fêteront très bientôt leur 1er anniversaire de mariage. La sulfureuse artiste avait décidé de mettre la musique de côté, il y a plus d’un an, afin de se consacrer à sa vie personnelle. Elle déclarait en septembre 2019 sur Twitter : “J’ai décidé de prendre ma retraite”.

Nicki Minaj avait annoncé sa grossesse au mois de juillet. Elle avait alors publié une série de photos d’elle enceinte signées David Lachappelle. D’ordinaire très présente sur les réseaux sociaux, elle avait ensuite choisi de garder le silence.