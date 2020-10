« Neymar est à des années-lumière de Pelé et de Ronaldo », Mathieu Valbuena

Sur RMC, Mathieu Valbuena s’en est pris à Neymar. L’ancien marseillais estime que le Brésilien est loin du niveau de jeu de Pelé ou Ronaldo.

Sur les ondes de RMC, Mathieu Valbuena a expliqué pourquoi il ne considérait pas Neymar comme un très grand joueur. Dans l’émission “Top of the foot”, l’international aux 52 sélections avec l’équipe de France et qui évolue au poste de milieu de terrain à l’Olympiakos, n’y est pas allé de main morte vis-à-vis du joueur Brésilien de 28 ans.

Interrogé sur la place de Neymar dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de l’histoire du Brésil, Mathieu Valbuena, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, a déclaré : “Le Brésil a sorti des joueurs fantastiques, des légendes. Je pense que Neymar, ce qui lui manque, c’est de gagner des titres majeurs. Il n’a gagné qu’une Ligue des Champions avec Barcelone. On a pu le voir avec le Final 8, il n’a pas été performant quand on l’attendait, surtout en finale où il n’a pas été bon du tout (face au Bayern Munich). Et de préciser, “Il est très loin, à des années-lumières de Pelé et de Ronaldo. Il brille en ligue 1, mais on n’attend pas de Neymar qu’il brille en Ligue 1. S’il veut se rapprocher de ces genres de joueurs, il doit être beaucoup plus régulier et performant dans des gros matches”.