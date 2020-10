Netflix: la duchesse Meghan Markle accusée de plagiat (photos)

La duchesse Meghan Markle est accusée d’avoir reproduire le documentaire Netflix Le dilemme social dans son discours sur la “drogue” des médias sociaux.

Le discours de 15 minutes de la duchesse de Sussex pour une conférence de 1342 £ de l’heure a été critiqué par les téléspectateurs pour s’être étrangement similaire à The Social Dilemma de Netflix .

Peu de temps après que Meghan Markle a participé ce mercredi 14 octobre 2020, au sommet virtuel des femmes les plus puissantes de Fortune Next Gen, les internautes ont souligné que ses commentaires sur les dangers de la dépendance aux médias sociaux étaient presque identiques à ceux de The Social Dilemma – le documentaire de Netflix sur le côté sombre des médias sociaux.

“Il y a très peu de choses dans le monde où vous appelez la personne qui s’engage avec elles comme un” utilisateur “. Les personnes dépendantes de la drogue et les personnes sur les réseaux sociaux.”, a déclaré Meghan Markle, citée par The Sun.

Dans The Social Dilemma, le statisticien Edward Tufte aurait déclaré: “Il n’y a que deux industries qui appellent leurs clients des” utilisateurs “: les drogues illégales et les logiciels.” Certains téléspectateurs ont accusé Meghan de “plagiat” et ont déclaré qu’elle avait “arnaqué” le documentaire.

Comment la citation est apparue sur The Social Dilemma de Netflix.