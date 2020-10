Mouammar Kadhafi – 9 ans après son assassinat: les libyens et africains se sont fait «baiser» (Vidéo)

L’ancien dirigent libyen Mouammar Kadhafi a été tué lors d’une pseudo-révolution où la France de Nicolas Sarkozy et ses alliés de l’Otan, ont été les principaux instigateurs. Neuf ans plus tard, le pays est dévasté par la guerre et complètement pillé par les puissances.

Le 20 octobre 2011, le colonel Kadhafi était assassiné lors de ce que l’Occident a appelé le printemps arabe, sauf qu’en Libye, il a été déclenché et instrumentalisé par la France et l’Otan, qui ont tout fait pour mener une incursion militaire dans un pays souverain, en soutien à des rebelles, qui menaient un coup d’Etat. Kadhafi n’avait rien d’un saint, mais il avait pour ambition, une Afrique grande et prospère qui ne se ferait plus piller par les puissances occidentales.

Neuf ans après sa mort, on peut constater le désastre que Sarkozy et les siens ont laissé sur le terrain. Pendant qu’ils se promènent en jet privé dans des hôtels de luxe, pendant qu’ils vivent tranquilles avec leurs familles dans leur pays en paix et aux “frais” des ressources africaines, la Libye est déchirée et tombée dans un déclin insupportable. Voilà ce qu’a laissé la fameuse démocratie à la Sarkozy qu’on a voulu imposer aux libyens. Les pays africains et arabes, aux côtés des libyens, se sont fait bien « baiser ».