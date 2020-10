Mort de Chadwick Boseman: ses derniers instants racontés par ses frères

Kevin et Derrick, les frères de Chadwick Boseman, ont confié au New York Time, les derniers instants de l’acteur principal de Black Panther, avant sa mort, survenue le 28 août, à l’âge de 43 ans.

Agé de 43 ans, l’acteur principal du film de super héros “Black Panther”, Chadwick Boseman, est décédé le 28 août dernier du cancer du colon. Selon le communiqué de sa famille, Chadwick Boseman souffrait depuis 2016 du cancer du colon de stade III, qui a progressé jusqu’au stade IV au cours de ces dernières années. Un mois et demi après cette tragique perte, les frères du défunt, Kevin et Derrick, continuent de pleurer sa mort. Dans une interview au New York Time, les aînés des Chadwick ont raconté les derniers actes de l’acteur avant son départ de cette terre.

Derrick, qui est pasteur à Murfreesboro, Tennessee, a déclaré que Chadwick lui avait dit la veille de sa mort qu’il était prêt à partir parce qu’il était au “quatrième quart”. «‘Mec, je suis au quatrième quart, et j’ai besoin de toi pour me sortir du match’. Quand il m’a dit cela, j’ai changé ma prière de ‘Dieu le guérit, que Dieu le sauve’ en ‘Dieu, que ta volonté soit faite’. Et le lendemain, il est décédé», a ajouté le pasteur à propos de la mort de son frère.

“J’ai essayé de me souvenir du Chad et non de Chadwick», a déclaré pour sa part Kevin Boseman. «Et il y a juste eu beaucoup de Chadwick dans l’air“. Kevin, qui est également acteur, réalisateur et écrivain, a ajouté qu’il s’efforçait toujours de traiter Chadwick comme son frère et pas seulement comme une célébrité.