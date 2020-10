Miss Côte d’Ivoire 2020: Maryline Kouadio réagit à la publication de ses vidéos compromettantes

A peine élue Miss Côte d’Ivoire 2020, des photos et vidéos compromettantes de Maryline Kouadio ont été publiées sur les réseaux sociaux par son supposée petit-ami. La jeune femme a subtilement réagi ce mardi 06 octobre 2020 sur la 3.

Maryline Kouadio fait le buzz sur la toile, depuis son élection en tant que miss Côte d’Ivoire 2020. Un certain Sultan, identifié comme son compagnon a posté des photos et vidéos compromettantes d’elle sur les réseaux sociaux.

Entre consommation de la Chicha et des postures pas très catholiques, la jeune fille est au cœur de la polémique depuis samedi dernier. “Le jeune qui se fait appeler Le Transitaire n’est plus avec ma nièce depuis bien longtemps. Et il n’a jamais accepté la rupture…’‘, a confié la tante de Maryline à Afrik sur 7.

Interrogée par l’équipe People Emilk de la 3, la jeune femme n’a pas donné sa version des faits. “Je ne souhaite pas me prononcer sur ce sujet parce que pour moi, ça ne changera rien à rien. Les image sont déjà sur les réseaux sociaux, les gens finiront par oublier”, a-t-elle envoyé au présentateur de l’émission.

Comme elle, le comité de direction de Miss Côte d’Ivoire ne s’est pas prononcé sur le sujet.