Mexique: un nouveau-né retrouvé abandonné dans une boîte à pizza (photos)

Un nouveau-né a été retrouvé abandonné dans une boîte à pizza au Mexique avec une note déchirante sur sa mère

Les habitants du Mexique ont découvert le bébé d’une semaine, enveloppé dans une couverture, jeudi à Tlaltenango, Zacatecas. Une note déchirante au sujet de sa mère – décédée en accouchant – accompagnait l’enfant.

Un bébé d’une semaine a été retrouvé enveloppé dans une boîte de pizza sur un trottoir à Zacatecas jeudi

Une note accompagnant l’enfant indiquait que sa mère était décédée en donnant naissance

“Prends soin de mon petit-fils. Ma fille est morte pendant l’accouchement et je n’ai pas [un moyen] de le soutenir et j’espère qu’il aura une vie meilleure et que Dieu me pardonne.”, peut-on lire sur la note publiée par The Sun.

Les services sociaux ont été contactés et le bébé a été emmené dans un hôpital local pour des contrôles médicaux. La découverte du bébé abandonné est devenue virale. L’agence de protection civile a annoncé sur Facebook que l’enfant avait été retrouvé et a publié une photo de la note.

Le maire de Tlaltenango, Miguel Ángel Varelo Pinedo, cité par Mexico News Daily, a promis qu’il serait responsable des dépenses du bébé et a regretté que l’enfant ait été abandonné pour des raisons financières.

«C’est triste d’entendre qu’un bébé est abandonné en raison d’un manque de ressources financières. Cette beauté a été retrouvée aujourd’hui [jeudi]. Au-delà du message, c’est à ce moment qu’il faut faire preuve de solidarité et prendre soin du bébé. Je m’occuperai des dépenses du bébé aussi longtemps qu’il le faudra. Repose en paix ta sainte mère et Dieu pardonne à ta grand-mère, comme le dit la lettre”, a-t-il écrit sur Facebook.

Le maire a confirmé hier que le bébé avait été baptisé Ángel Gabriel et baptisé en l’honneur des habitants de Tlaltenango. Il a également demandé au gouverneur de Zacatecas de veiller à ce que l’enfant soit adopté par une personne de la région.