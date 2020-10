Mercato : Ousmane Dembele vers Manchester United

En difficulté au Barça à cause de ses pépins physiques, Ousmane Dembele pourrait quitter la Catalogne cet été. L’attaquant blaugrana aurait accepté de rejoindre Manchester United en Premier League.

Est-ce que ce ne serait pas le gros dossier de ces derniers jours de mercato estival ? Depuis quelques jours, la rumeur envoyant Ousmane Dembélé à Manchester United enfle de plus en plus. Hier, certains médias expliquaient que le Français commençait sérieusement à se poser des questions sur son avenir au Barça et envisageait cette possibilité. Et voilà que ce matin, cela avance.

Selon Mundo Deportivo, le champion du monde 2018 serait désormais d’accord pour rejoindre les Red Devils avant lundi soir. C’est son compatriote Paul Pogba qui l’aurait convaincu de venir à Old Trafford. Mais désormais, les deux clubs doivent négocier afin de boucler l’opération. Et ce ne sera pas chose aisée, à en croire le média catalan. En effet, le Barça veut vendre son joueur et ainsi récupérer de l’argent. Mais surtout pas le prêter. MU aura-t-il les fonds nécessaires ?