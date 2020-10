Mercato: le PSG arrache une star du Barça (photo)

Le PSG a bouclé son mercato d’été par une grosse surprise à ses supportes. Le club parisien s’est attaché les services du milieu de terrain du Barça, Rafinha. Le Brésilien s’engage avec les français jusqu’en juin 2023.

C’est un sacré coup réalisé par le PSG. Alors qu’on pensait son mercato bouclé avec les arrivées de Moise Kean et Danilo Pereira, le club parisien a réussi à boucler un dernier dossier. En effet, le milieu de terrain brésilien, en provenance du FC Barcelone, Rafinha, s’est officiellement engagé avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. Selon de nombreuses sources, le joueur arrive gratuitement, avec des bonus à hauteur de 3 millions d’euros et un pourcentage à la revente pour les Blaugranas. L’Auriverde portera le numéro 12 sous ses nouvelles couleurs.

“La vérité, c’est que c’est une immense joie, j’avais très envie de venir quand j’en ai eu la possibilité et l’opportunité”, a commenté Rafinha au micro de la PSG TV. “J’ai beaucoup d’amis ici, comme Marquinhos, Neymar ou Mauro Icardi. Il m’ont beaucoup parlé en bien de ce club. Sur le plan personnel, je veux atteindre le même niveau que celui de la saison passée. Je me sens capable de pouvoir encore grandir comme footballeur, d’apprendre auprès de mes coéquipiers. Sur le plan collectif, je viens pour gagner le plus de titres possibles“.

Avec le transfert définitif de Mauro Icardi, les arrivées de Sergio Rico, Alessandro Florenzi, Alexandre Letellier, Moise Kean, Danilo Pereira et maintenant de Rafinha, le PSG ferme ainsi son mercato d’été avec de belles pioches qui viendront sans doute donner plus de poids avec cette équipe française qui est toujours en quête de son premier titre européen.