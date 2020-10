Mercato: des médias néerlandais préviennent le Barça pour Sergino Dest

Sergino Dest est depuis jeudi un nouveau joueur du Barça. Recruté pour 26,23 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’international américain a été présenté ce vendredi au Camp Nou. Porté au poste de latéral droit en remplacement de Nelson Semedo parti à Wolverhampton, le défenseur de 19 ans va tenter de faire mieux que son prédécesseur, lui qu’on annonce comme le nouveau “Dani Alvès”.

Mais pour plusieurs médias néerlandais, Sergino Dest n’a pas la carapace nécessaire pour évoluer dans une équipe comme le Barça où le nouvel entraîneur Ronald Koeman exige de ses joueurs, des tâches tant offensives que défensives.

A lire aussi : Ligue Europa: les groupes de la phase de poule

Selon le journaliste néerlandais d’ESPN, Milan van Dongen qui connaît bien Dest, le défenseur américain draine encore plusieurs lacunes en terme de placement sur le terrain. Pour lui, l’ancien de l’Ajax laisse souvent des erreurs derrière lui pendant les phases offensives de son équipe et surtout quand il décide d’attaquer.

« Je ne sais pas s’il pourra rester à un niveau aussi élevé qu’exige le Barça. Et surtout son intelligence tactique. Il n’est pas le joueur le plus intelligent sur le terrain. C’est quelque chose sur lequel il doit travailler, mais oui, il a une assez bonne capacité et vitesse « , a déclaré Van Dongen.