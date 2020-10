Megxit: les reproches de la reine Elizabeth II au prince Harry

Le prince Harry fait face à des reproches de la part de reine, alors que le personnel se prépare à l’accueillir au palais royal britannique.

La reine Elizabeth II est retournée travailler à Windsor cette semaine et a pu parler en face à face avec son petit-fils dans le parc du château. Cela vient après que les initiés du palais ont averti qu’Harry «franchissait la ligne» lorsqu’il a parlé de la politique américaine.

«On a dit au personnel de Windsor de se préparer à la possibilité qu’Harry puisse revenir. On leur dit que cela pourrait être dans quelques semaines, mais le nom de Meghan n’a pas été mentionné. Il y a toutes sortes de questions à aborder – non seulement ses déclarations politiques, mais aussi sa situation de visa aux États-Unis”, a confié une source ç The Sun.

A son arrivée, même s’il devrait s’isoler pendant deux semaines comme l’exige les mesures prises contre la propagation du coronavirus, le domaine est assez grand pour des discussions à distance socialement.

Pour rappel, le duc a conclu un accord Netflix de 112 millions de livres sterling avec Meghan. Le couple vit aux États-Unis depuis plus de 183 jours, ce qui signifie qu’il pourrait être redevable de l’impôt là-bas.

Pendant ce temps, Meghan et Harry ont dirigé un groupe d’adolescents nerveux dans des exercices de respiration profonde lors d’un enregistrement de podcast.