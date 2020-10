Megxit: cette condition d’Elizabeth II pour réintégrer Meghan Markle et Harry dans la royauté

La reine “pardonnera à son fils prodigue” le prince Harry pour sa démission en tant que membre senior de la famille royale, mais elle n’oubliera jamais Megxit, selon un expert.

Dans un entretien accordé au Daily Star, l’experte royal Ingrid Seward a déclaré que Sa Majesté la reine Elizabeth II souhaiterait “probablement” accueillir le duc et la duchesse de Sussex dans leurs rôles royaux s’ils changeaient d’avis.

“La reine est une personne très très indulgente, elle croit profondément au pardon et à ne pas avoir de rancune et je pense qu’elle serait totalement heureuse d’accepter le prince Harry et Meghan Markle de nouveau dans le giron royal.”, a confié la source au média. Selon elle, la reine considérait Harry comme un “fils prodigue”.

“Il y a une histoire dans la Bible au sujet du fils prodigue, un garçon qui a tout fait de travers et qui est revenu et son père l’a accepté, je pense que c’est ainsi que la reine le voit”, a rappelé Ingrid avant d’évoquer l’intension de la reine: “Elle est toujours prête à pardonner, elle n’oubliera peut-être pas, mais elle est prête à pardonner.”

Après avoir quitté leurs rôles royaux en janvier, le couple a temporairement vécu au Canada avant de déménager à Los Angeles en pleine crise de coronavirus. Par la suite, Meghan et Harry ont acheté un manoir de 11 millions de livres sterling à Santa Barbara et signé un contrat de 112 millions de livres sterling avec Netflix