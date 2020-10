Meghan Markle & Prince Harry: des confidences sur les premiers pas de leur fils, Archie

À 18 mois, Archie, le fils de Meghan Markle et du prince Harry, fait déjà beaucoup dans la marche. Le couple a fait quelques confidences sur les premiers pas de leur premier né.

Pour la première fois depuis qu’il a emménagé à Los Angeles, le prince Harry s’apprête à retourner en Angleterre. Si Meghan Markle et Harry continuent de préserver leur intimité familiale en Californie, le couple ne s’est pas empêché de faire quelques confidences sur les premiers pas de leur premier né.

C’est au détour d’une conversation consacrée à l’éducation des filles dans le monde que le couple star a donné des nouvelles de leur petit garçon Archie, 18 mois, qui continue de grandir loin des médias. Lors de cette conversation virtuelle avec la militante pakistanaise Malala Yousafzai, à l’occasion de la Journée internationale de la fille, le 11 octobre 2020, Malala Yousafzai a interrogé les Sussex sur leur quotidien et leurs occupations en cette période troublée (Covid-19).

Dans un premier temps, Harry a expliqué avoir énormément passé de temps sur Zoom, l’application d’appel vidéo. Meghan a complété cette réponse en expliquant que le couple avait aussi beaucoup profité de leur « tout-petit ». Le prince Harry a ajouté : « Nous étions tous les deux là pour ses premiers pas, sa première course, sa première chute, ses premiers tout. » Une chance. « C’est juste fantastique parce que je pense d’une certaine manière que nous avons été chanceux d’être capable de passer ce temps-là à le regarder grandir et en l’absence du Covid-19, nous aurions sûrement été en train de voyager ou de travailler à l’extérieur et nous aurions raté beaucoup de ces moments. Cela a été beaucoup de bons moments en famille. »