Méditerranée Orientale: les Etats-Unis tapent du poing sur la table et avertissent la Turquie

Les Etats-Unis mettent en garde la Turquie contre ce qu’ils appellent une “provocation calculée” contre la Grèce, alliée de l’OTAN. Un avertissement qui intervient alors que la Turquie envisage de reprendre l’exploration gazière dans la méditerranée orientale.

“Les États-Unis déplorent l’annonce faite le 11 octobre par la Turquie d’une nouvelle activité d’enquête turque dans les zones sur lesquelles la Grèce affirme sa juridiction en Méditerranée orientale”, a déclaré le porte-parole du département d’Etat américain, Morgan Ortagus dans un communiqué. «L’annonce de la Turquie accroît unilatéralement les tensions dans la région et complique délibérément la reprise de discussions exploratoires cruciales entre nos alliés de l’OTAN, la Grèce et la Turquie », a ajouté le département d’Etat.

«La coercition, les menaces, l’intimidation et les activités militaires ne résoudront pas les tensions en Méditerranée orientale», a déclaré Ortagus. «Nous exhortons la Turquie à mettre fin à cette provocation calculée et à entamer immédiatement des discussions exploratoires avec la Grèce. Les actions unilatérales ne peuvent pas instaurer la confiance et ne produiront pas de solutions durables. ». Cette réprimande fait suite à l’annonce la plus récente de la Turquie selon laquelle elle envoyait des navires pour une étude géologique en Méditerranée orientale dans les eaux contestées au large des îles grecques qu’Athènes revendique comme sa zone économique territoriale exclusive.