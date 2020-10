Maurice Kamto réagit à l’attaque au couteau de Nice en France

Sur Twitter, l’opposant camerounais, Maurice Kamto, s’est dit horrifié et qualifie d‘acte barbare, l’attaque au couteau qui a eu lieu à l’église catholique Notre-Dame de Nice.

« Horrifié par le décès ce matin à Nice de 3 personnes, victimes d’une attaque au couteau à la Basilique Notre Dame. Je condamne cet acte barbare et partage l’émoi des niçois, dont je demeure si proche. Mes condoléances aux familles des victimes et au peuple français éprouvés », a tweeté Maurice Kamto.

De sources policières, l’attaque a fait trois morts. Une femme a été décapitée, deux personnes (un homme et une femme), égorgées, et plusieurs autres, blessées. L’auteur de l’agression a été interpellé. Il aurait été blessé par balle et transporté à l’hôpital sous haute surveillance. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a organisé une réunion de crise place Beauvau à Paris et le parquet antiterroriste a été saisi de l’enquête.

Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte où la communauté musulmane appelle au boycott des produits Français, depuis que le président Emmanuel Macron, dans un discours en hommage au professeur d’Histoire assassiné à Conflans, a réaffirmé que “la France ne renoncerait pas aux caricatures religieuses, y compris celles du prophète Mahomet”.