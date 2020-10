Maryline Kouadio: après ses frasques avec son ex, Sultan, son niveau intellectuel choque la toile

La nouvelle ambassadrice de la beauté Ivoirienne, Marilyne Kouadio, qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, est au cœur d’une nouvelle polémique.

Alors qu’elle espérait que la polémique suscitée par les allégations de son ex-petit ami, prenne, Maryline Kouadi, Miss Côte d’Ivoire 2020, devra faire face à une autre polémique. Mais cette fois, il ne serait pas très osé de dire qu’elle l’a bien cherché.

«Ma mission est de défavoriser les enfants démunis», a confié la belle femme de la Côte d’Ivoire sur Live TV. Mais comment peut-elle défavoriser les enfants démunis ? En effet, Miss Côte d’Ivoire voulait plutôt dire qu’elle «favoriserait» les enfants démunis».

«S’il te plaît, ne défavorise pas les enfants ! Quand tu apprends des réponses par cœur, essaie au moins de comprendre le sens des mots», a posté Hassan Hayek sur Facebook.

«Quand je pense que le credo du concours Miss Côte d’Ivoire, c’est: LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE, et qu’une Miss n’arrive même pas à aligner une seule phrase correcte, franchement, j’ai mal. Ou bien votre recherche d’excellence là, c’est dans un autre domaine autre que la beauté et l’intellect ? En tout cas, ce sont les enfants de VICTOR YAPOBI que tu vas défavoriser et pas les nôtres», a ironisé une internaute.

Maryline Kouadio, 18 ans, est élue miss Côte d’Ivoire 2020 et miss Yamoussoukro ce samedi 03 octobre 2020. Elle succède à Gueye Tara. Etudiante en première année BTS tourisme, très curieuse et débrouillarde, elle est de nature altruiste. Elle a pour projet de scolariser les jeunes filles issues de familles démunies.