Maroc – Innovation Week IWA 2020 : le béninois Julius Govi décroche une médaille d’or (photo)

Le béninois Julius Govi a décroché une médaille d’or dans le cadre de la quatrième semaine de l’Innovation Week IWA 2020 initiée par l’Association OFEED Maroc. Dans ladite compétition, le Bénin a également obtenu une certification.

A l’issue de l’Innovation Week IWA 2020, le Bénin a remporté une médaille d’or qui a été remise à l’inventeur Julius Govi pour son innovation « Iris Bot ». Selon , l’Association OFEED Maroc, il s’agit d’un robot compagnon. Outre le Bénin, la Bosnie-Herzégovine a remporté 12 distinctions, dont le Grand Prix qui revient à l’inventeur Vukasin Daljevic pour son invention « Unbreakable lock ».

De son côté, le Sénégal a obtenu 2 distinctions dont le Semi-Grand Prix qui revient à l’inventeur Etienne Thibault pour son invention « Agglofil », une alternative originale et écologique pour remplacer le bois utilisé pour la fabrication des meubles. D’après les informations de challenge, les Marocains ont obtenu 56 certifications, suivis par les participants de la Bosnie-Herzégovine (12 certifications), le Sénégal (1 certification), le Bénin (1 certification) et l’Espagne (1 certification).

https://www.facebook.com/photo?fbid=3243720972406070&set=a.112696992175166

« Je félicite l’ensemble des participants marocains à l’Innovation Week IWA 2020 et remercie les organismes marocains ayant soutenu cette édition. En effet, la situation pandémique actuelle ne doit pas nous empêcher d’inventer, d’innover et d’être créatifs. Par ailleurs, les inventeurs marocains n’ayant pas été en mesure de participer à la compétition de cette édition avec leurs inventions, peuvent toujours profiter des présentations des experts en innovation et décrocher leurs certificats de “Master of Innovation”. J’invite donc l’ensemble des parties prenantes, élèves, étudiants, professeurs, innovateurs, startups, etc. à continuer d’en profiter massivement » Majid El Bouazzaoui, président de OFEED Maroc

A noter que cette année, 12 pays notamment le Maroc, le Liban, l’Iran, l’Autriche, la Suisse, Sri Lanka, l’Inde, les États-Unis d’Amérique, l’Espagne, la Bosnie-Herzégovine, le Sénégal et le Bénin ont été honorés avec au total 140 distinctions. Entre autres distinctions, il y a les (Prix des « Réalisations Internationales Remarquables », Prix de la « Contribution spéciale », le Grand Prix, le Semi-Grand Prix, l’Or, l’Argent et le Bronze) et 234 certifications « Master of Innovation » qui ont été attribuées.

L’Innovation Week IWA 2020 a été organisé avec le soutien de la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA), en partenariat notamment avec la Confédération générale des entreprises du Maroc, Oxford Business Group et le magazine « The Patent »