Marche des femmes au Bénin: revendiquer la libération des détenus politiques

Au Bénin, des femmes battent le macadam ce samedi 31 octobre pour revendiquer, entre autres, la libération des détenus politiques.

Une marche de protestation est initiée par le mouvement des femmes pour la paix dans la capitale économique du Bénin. A travers l’initiative, les femmes entendent condamner et s’indigner de la disparition des pauvres citoyens abattus par balles et exiger le retour des compatriotes en exil. La marche dénoncera également le délogement des femmes sans mesures compensatrices, protestera contre le remerciement anarchique des ACE et l’empoisonnement du système éducatif. La libération des détenus politiques est l’une des raisons fondamentales de la marche des femmes. Dans la motion revendicative, il sera question de réclamer le retour de la liberté d’expression et d’une presse libre.

Selon l’itinéraire rendu public par les organisateurs, les manifestants prendront par le départ au carrefour du feu tricolore Saint Michel, prendront la direction de l’avenue Steinmetz, passeront par le carrefour de l’Eglise Notre Dame avant de rejoindre la préfecture. Au niveau de la préfecture, la motion sera lue par la représentante des manifestants.