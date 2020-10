Mali: une centaine de djihadistes et prisonniers libérés

Une centaine de djihadistes et de prisonniers ont été libérés au Mali, en vue d’un éventuel échange, informe AFP.

Vers la libération de Soumaïla Cissé? Selon AFP qui cite une source sécuritaire, plusieurs terroristes et des prisonniers ont été libérés au Mali dans le cadre d’un éventuel échange pour la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronin. «Dans le cadre de négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronin, plus d’une centaine de prisonniers djihadistes ont été libérés ce week-end sur le territoire malien», a déclaré à l’AFP un des responsables de la médiation.

Agé de 70 ans, Soumaïla Cissé est le chef de file de l’opposition malienne. Plusieurs fois ministre et candidat malheureux aux élections présidentielles, il a été capturé le 25 mars dernier par des djihadistes. Alors que les négociations pour sa libération restent infructueuses, Soumaïla Cissé a pu entrer en contact avec sa famille via des lettres, selon le Comité international de la Croix Rouge. Le renversement du régime d’IBK est perçu comme un lueur d’espoir pour sa libération.

Sophie Pétronin est une travailleuse humanitaire de nationalités française et suisse. Elle est la fondatrice de l’ONG « Association d’Aide à Gao », qui œuvre dans le domaine de l’aide à l’enfance dans le nord du Mali. Elle a été enlevée et retenue en otage depuis le 24 décembre 2016. La France dit avoir des preuves qu’elle est toujours en vie.