Mali: un pays à la croisée des chemins vers l’accomplissement de son destin

Le nouveau gouvernement de la transition au Mali a été formé et rendu public lundi soir. Une nouvelle et grande avancée dans le processus transitoire du pays. Quelles seraient désormais les autres étapes ?

Le Mali a désormais un gouvernement qui dirigera la transition pendant les 18 prochains mois. La formation du gouvernement de 25 membres avec quatre postes clés pour les militaires, devrait quand même faire avancer les choses et inciter la CEDEAO à lever les sanctions à l’encontre du pays. Le Mali a besoin de tout de suite mettre au travail les nouveaux ministres qui devront, en quelques mois seulement, faire un travail de plusieurs années.

Les premiers chantiers à attaquer sont la réforme de l’administration avec des règles strictes de lutte contre les détournements et la corruption de grande envergure qui s’était installée au plus haut sommet de l’Etat. L’autre point saillant des priorités, c’est la question sécuritaire du pays. Avec des militaires dans le gouvernement, il faudra désormais faire en sorte de réformer l’armée dans sa gestion.

La lutte contre la corruption

Si le mouvement du 5 juin a vu le jour et a triomphé malgré les menaces, les arrestations, c’est parce que le peuple malien en avait marre de voir son pays se faire couler par ses propres fils qui sont censés le conduire à bon port. Le régime d’IBK était d’une certaine manière extrêmement corrompu avec des excès dans le favoritisme et les détournements de toute sorte.

Le putsch du 18 aout, a révélé au grand jour les deux faces de la société malienne. Celle des dirigeants bourgeois, se réservant la part du lion avec des résidences de luxe, des vacances de rêves et des avantages hors normes. Et l’autre face, celle du peuple qui n’a même pas de l’eau tous les jours, ni l’électricité. Ce peuple qui travaillait dur pour que ses dirigeants s’offrent leur paradis tout seul.

Les nouvelles autorités maliennes se doivent donc de réparer cette faille dans le système avant de nouvelles élections pour éviter que les mêmes choses se reproduisent et ne finissent toujours par un coup d’Etat. Elles doivent également s’assurer que les réformes restent justes et applicables.

La sécurité du Mali

C’est le point saillant de ce qui devra être fait dans le pays. Le Mali est presqu’en position d’Etat failli sur le plan sécuritaire. La quasi-totalité du pays est sous le contrôle de militants djihadiste et de groupes armés que l’armée, même aidée par les forces étrangères, n’arrive pas à éliminer. Ce sera désormais le rôle de la transition de faire le travail qui jadis, aurait dû être fait.

Il faut redonner vie à l’armée du Mali en lui fournissant les moyens de combattre. Les fonds destinés à l’armée, doivent être bien utilisés et les soldats bien équipés. Les hommes au front doivent retrouver de la motivation tant sur le côté matériel, que sur le plan financier. Bah N’daw a du pain sur la planche et n’a pas d’autre choix que de réussir le pari, pour le bien di pays d’Afrique de l’Ouest. Les maliens ont besoin de retrouver confiance en leur dirigeants, et la transition doit pouvoir relever ce défis colossal.