Mali: un émissaire de la France attendu à Bamako

Le ballet diplomatique qui s’observe à Bamako depuis l’installation des nouvelles autorités maliennes ne connaitra pas son épilogue de sitôt. La France, l’un des partenaires stratégiques du Mali, va dépêcher son émissaire au pays d’Ibrahim Boubacar Kéita. En effet, le ministre Français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est annoncé à Bamako durant la deuxième quinzaine du mois d’octobre.

Au Mali, le chef de la diplomatie française aura pour mission de prendre contact avec le gouvernement de la transition. Il discutera aussi des questions de sécurité et le volet politique avec les nouvelles autorités du pays. Selon certaines indiscrétions, Jean-Yves Le Drian va revenir sur le fameux sujet de l’accord de l’Alger qui a été l’objet de discussion entre le président Français Emmanuel Macron et le président de la transition au Mali, le colonel Bah N’Daw.

L’accord d’Alger est signé le 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako, après des négociations menées à Alger, entre la République du Mali et la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). Le but de l’accord est de restaurer la paix et la réconciliation au Mali. Mais la mise en œuvre de cet accord de paix demeure incomplète cinq ans après sa signature.