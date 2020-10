Mali – Togo: Faure Gnassingbe envoie un message à Bah N’Daw

Le président de la transition politique au Mali, le colonel Bah N’Daw, a reçu lundi, un émissaire du président togolais, Faure Gnassingbe, porteur d’un message pour la relance de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur, Robert Dussey, a été reçu à Bamako ce lundi, au palais présidentiel. Au cours de son audience avec le président de la transition politique au Mali, il a discuté des relations diplomatiques entre le Togo et le Mali. L’objectif de sa visite est de transmettre le message du président Faure Gnassingbe qui cherche à relancer la coopération entre Lomé et Bamako.

«Je suis porteur d’un message du président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé. Il s’agit de voir comment nous pouvons relancer les relations de coopération, les relations politiques et diplomatiques entre le Mali et le Togo », a déclaré Robert Dussey. « Mon homologue malien et moi avons déjà commencé à passer en revue cette coopération. Cela vient à point nommé surtout en cette période de transition où le Mali doit bénéficier du soutien et de l’accompagnement de l’ensemble des pays de la région de la CEDEAO », a-t-il fait savoir à sa sortie d’audience.

Investi après la chute de l’ex-président, Ibrahim Boubacar Kéita, le colonel Bah N’Daw qui dirige la transition au Mali, a échangé avec plusieurs personnalités diplomatiques avec au centre des discussions, les relations diplomatiques. Il a pour objectif de conduire le pays à une nouvelle élection transparente, inclusive et apaisée, afin d’élire le nouveau président qui va diriger le pays.