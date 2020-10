Mali: Soumaila Cissé et Sophie Pétronin reçus par le président Bah N’Daw et le colonel Assimi Goita

Le président malien et son vice-président ont reçu les ex-otages, Soumaila Cissé et Sophie Pétronin, libérés par leurs ravisseurs.

Le chef de file de l’opposition du Mali, Soumaila Cissé, et l’humanitaire française, Sophie Prétronin, ont été libéré après plus de six mois de captivité, pour le premier, et quatre ans, pour la dernière. Les deux personnalités sont arrivées à l’aéroport de Bamako jeudi soir et ont été reçues par les plus hautes autorités du Mali.

Cissé et Pétronin ont été reçus à la présidence du Mali par le président de la transition, Bah N-Daw, le Vice-président, le Colonel Assimi Goita, et le Premier ministre, Moctar Ouane. Les autorités ont souhaité la bienvenue aux ex-otages et leur ont assuré que les dispositions sont prises pour qu’ils retrouvent leurs proches dans les meilleures conditions.