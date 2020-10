Mali : Sidiki Diabaté offre un repas copieux à tous les prisonniers de la MCA (Photos)

Sidiki Diabaté, musicien malien incarcéré pour violences conjugales sur sa compagne a offert à manger aux prisonniers de la MCA.

Le week end dernier, depuis la prison de la Maca où il séjourne , Sidiki Diabaté a instruit à ses proches de faire à manger aux prisonniers. Il s’est s’agit, selon First magazine, d’un grand repas à tous les prisonniers de la MCA. «Ce samedi sur instruction de Sidiki Diabaté, la famille et staff de l’artiste ont égorgé un bœuf pour en faire un repas et le distribuer aux prisonniers», a indiqué First Magazine.

Sidiki Diabaté est placé sous mandat de dépôt le jeudi 24 septembre 2020 après trois jours de garde à vue à la suite d’une plainte de son ex compagne qui l’accuse de violences conjugale.

