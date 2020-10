Mali – Retour de Soumaila Cissé: ses proches évoquent des zones d’ombre dans son enlèvement

Après la libération du chef de l’opposition malienne, Soumaila Cissé, par ses ravisseurs, ses partisans et les membres de son parti, l’URD, ont évoqué des zones d’ombre.

Le chef de file de l’opposition malienne est rentré à Bamao jeudi après avoir été libéré. Une joie pour ses partisans et surtout pour ses proches de l’URD, même s’ils trouvent toujours « bizarre » son enlèvement. Selon son avocat et proche compagnon de lutte, Demba Traoré est le chef de communication de la cellule de crise de l’URD, « Bien sûr que nous avons vécu ces moment-là. D’abord, son enlèvement a été très étonnant pour nous puisqu’on nous avait assurés que toutes les conditions sécuritaires étaient réunies pour que notre pays aille aux élections législatives ».

Il poursuit son propos et souligne « qu’on enlève le chef de file de l’opposition dans sa circonscription, ça nous a paru vraiment très bizarre. Surtout qu’on avait l’impression à un moment donné que les négociations ne se faisaient pas du tout… Il y a eu surtout une déclaration du président de la République à l’époque, monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, qui a annoncé le 16 juin que Soumaïla allait bien et qu’il allait être libéré très bientôt. Nous étions en train de regarder le calendrier, les jours passaient, les heures passaient et rien de plus, rien n’arrivait ».

«On était de plus en plus inquiets, surtout que nos réseaux sociaux étaient inondés de fake news. Il y a eu des moments où on a même appris qu’on a retrouvé son corps sans vie à 45 kilomètres de Niafunké. On était vraiment inquiets », a-t-il ajouté. Notons que Cissé a été libéré après que les autorités maliennes ont libéré plus de 200 combattants djihadistes dans ce qui parait comme un échange de prisonniers.