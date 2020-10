Mali: que risque Sidiki Diabaté accusé de violence conjugale?

Accusé de violences conjugales, Sidiki Diabaté risque jusqu’à cinq (05) ans d’emprisonnement et une amende de 180.000 à 1.600.000 FCFA, selon le code pénal malien.

Incarcéré à la prison civile de Bamako après avoir été placé sous mandat de dépôt, jeudi 24 septembre 2020, Sidiki Diabaté risque gros, dans l’affaire de violences conjugales sur son ex-compagne, Mamacita Saw. Lâché par Universal Music, le joueur de Kora pourrait passer des années en prison.

Selon Cheick Omar Konaré cité par Afrikmag, les sanctions prévues par le Code pénal malien pour les coups et blessures aggravés vont d’un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 180.000 à 1.600.000 FCFA. Pour le motif de séquestration et coups et blessures volontaires, la peine d’emprisonnement est d’un à cinq ans, assortie d’une amende de 180.000 à 1.600.000 FCFA.

L’emprisonnement pourrait être porté à dix ans et l’amende à 3.600.000 FCFA à l’égard des sanctions visées aux articles 37, 38 et 39 du Code Pénal. Ces articles font référence, notamment aux circonstances aggravantes comme le flagrant délit, la préméditation ou les actes commis sous l’emprise de la drogue ou autres substances.