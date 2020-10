Mali: premier conseil de cabinet du nouveau gouvernement

Le premier conseil des ministres de l’ère de la transition au Mali se tiendra mardi dans la capitale, Bamako. Il sera dirigé par le chef du gouvernement, le Premier ministre Moctar Ouane.

Le gouvernement de transition du Mali a été dévoilé lundi par le Premier ministre et tous doivent se réunir mardi 6 octobre 2020, pour une prise de contact et éventuellement élaborer les plans pour assumer leurs tâches. Le cabinet de 25 ministres se réunira donc à la Primature et recevra des instructions de leur chef.

A lire aussi: Mali: la CEDEAO lève ses sanctions et lance un appel aux partenaires du pays

Cette réunion se tiendra dans un climat décontracté, car, plus tôt, les dirigeants de la Communauté économique de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), ont annoncé la levée des sanctions contre le pays. il va sans dire que le Mali est sur la bonne voix même si la junte à raflé plusieurs ministères sensibles du gouvernement. Cela ne semble pas gêner la CEDEAO.