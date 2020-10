Mali: « Pourquoi vous les appelez djihadistes?», Sophie Pétronin fait le récit de sa captivité

Libérée de sa captivité, l’humanitaire française, Sophie Pétronin, s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles elle a été détenue et sur la vision qu’elle a de ses geôliers.

Quatre ans de captivité aux mains de ceux que tout le monde appelle les terroristes ou djihadistes, et Sophie Pétronin indique que le temps lui a paru « un peu long (…) mais j’ai transformé la détention, si on peut dire, en retraite spirituelle ». L’humanitaire de 75 ans assure qu’elle « était dans l’acceptation de ce qui m’arrivait et je n’ai pas résisté, et puis voilà je m’en suis sortie ».

A lire aussi: Mali: Soumaila Cissé et Sophie Pétronin reçus par le président Bah N’Daw et le colonel Assimi Goita

Elle a déclaré que le temps de sa détention a été, pour elle, fait de beaucoup de prières. Cela « se passait bien, l’air était sain, bon (…) Je me suis accrochée, j’ai tenu, j’ai beaucoup prié parce que j’avais beaucoup de temps, je me suis promenée, j’ai bien mangé, j’ai bien bu, de l’eau fraîche hein ! », a relaté Pétronin.

Les « djihadistes »

Le monde entier indique que la française et bien d’autres personnes étaient détenues par des militants « djihadistes ». Cependant, Pétronin soutient que, selon elle, qui a vécu parmi eux pendant plusieurs années, ce ne sont pas des djihadistes. « Appelez-les comme vous voulez, moi je dirais que ce sont des groupes d’opposition armés au régime », indique Sophie Pétronin.

A lire aussi: Mali: la présidence confirme la libération de Soumaila Cisse et de Sophie Petronin

« Pourquoi vous les appelez djihadistes, parce qu’ils font le jihad ? Vous savez ce que ça veut dire en français : “jihad“, c’est “guerre“ », a-t-elle expliqué, avant d’exprimer son espoir que ces groupes armés et le gouvernement « trouveront le chemin pour la paix, je leur souhaite en tout cas vivement ». Notons que Pétronin a été libérée avec l’opposant malien Soumaila Cissé et deux autres italiens après la libération par le gouvernement malien, de plus de 200 prisonniers djihadistes.