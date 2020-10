Mali: plusieurs militaires tués dans une attaque nocturne

Au moins trois militaires maliens ont été tués dans le centre du pays, lors d’une attaque d’hommes armés, rapporte l’AFP citant un responsable de la sécurité.

L’attaque a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans le village de Birga-Peul près de la ville de Koro, à la frontière avec le Burkina Faso, a annoncé mercredi le responsable de la sécurité à l’AFP. Selon la même source, des hommes armés ont tendu une embuscade aux soldats et ont tué trois parmi eux.

Au cours de l’attaque, les assaillants, qui pourraient être des militants djihadistes, ont également mis le feu à deux véhicules de l’armée et se sont enfuis avec un autre, a ajouté le responsable sécuritaire sous anonymat. Le Mali a du mal à réprimer une insurrection djihadiste qui a émergé en 2012 et s’est depuis propagée au Burkina Faso et au Niger voisins. Le centre du Mali est devenu l’épicentre du conflit, qui a coûté la vie à des milliers de soldats et de civils.