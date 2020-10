Mali: plus d’une vingtaine de personnes enlevée par les groupes armés

Au moins une vingtaine de personnes, dont 11 hommes, ont été enlevée mardi, près des camps militaires de Diabaly et NGomacoura.

En partance à la foire de Dogofry, un groupe de forains qui a quitté Farabougou, a été victime d’une attaque des groupes armés. Selon la presse locale, une vingtaine de personnes, dont 11 hommes, a été enlevée au cours de cette attaque. D’après Infowakat, des chasseurs dozos alertés par les populations se sont opposés dans un combat aux groupes armés. Également un avion de l’armée de l’air avait survolé la zone sans succès.

Ces enlèvements interviennent après la libération du chef de file de l’opposition malienne Soumaila Cissé retenu en otage depuis mars et Sophie Pétronin, humanitaire française. Les dirigeants maliens avaient libérés plus d’une centaines de djihadistes et de prisonniers en vue de l’échange entre lundi et mardi.