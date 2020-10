Mali: Moctar Ouane rappelle les 09 missions assignées au gouvernement de la transition

Après la formation du gouvernement de la transition, le premier ministre malien, Moctar Ouane, a rappelé les missions assignées à la nouvelle équipe qui va présider à la destinée du pays, durant les 18 mois prochains.

Lundi 05 octobre 2020, un gouvernement de 25 membres a vu le jour pour assurer la transition gouvernementale au Mali. Mocatr Ouane, premier ministre du gouvernement de la transition, a invité les nouveaux ministres a prendre la mesure de la situation actuelle du pays et travailler de concert, pour combler pleinement l’attente de la population.

Parallèlement, Moctar Ouane a rappelé les missions assignées à cette Transition. Ces missions, selon le premier ministre, sont déjà connues depuis les concertations qui ont réuni toutes les sensibilités du peuple les 10, 11 et 12 septembre dernier.

Neuf (09) missions

Au total 09, les misions assignées au gouvernement de la transition au Mali, portent sur: le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national; le redressement de l’Etat et la création des conditions de base pour sa refondation; la promotion de la bonne gouvernance; la refonte du système éducatif; l’adoption d’un pacte de stabilité sociale; la réforme de l’éducation, le lancement du chantier des réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives; l’organisation des élections générales; la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.

Pour gagner ce pari, selon le Premier ministre, « faut agir, agir vite et efficacement », guidés en cela par 3 principes directeurs qui sont l’engagement, la solidarité et la détermination.