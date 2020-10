Mali – Lutte antiterroriste: l’armée française n’a pas l’intention de baisser les bras

Le général François Lecointre, chef d’Etat-major des armées françaises, a rappelé que la France continuera à combattre les terroristes. Il a indiqué que les 200 prisonniers libérés en échange de plusieurs otages, étaient bien membres des groupes terroristes que la France combattra toujours.

Devant la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat français, le patron de l’armée a été interrogé sur les derniers événements survenus au Mali où la France a engagé des forces. « Il y a des propos qui ont été tenus au moment de la libération de Mme Pétronin qui, me semble-t-il, risquent de fausser l’appréciation qu’on doit avoir de la situation au Mali, de l’engagement des armées françaises », a déclaré le général Lecointre.

« Il s’agit bien d’une organisation terroriste internationale et, pour la partie de cette organisation qui sévit au Mali, entre autres, d’une organisation terroriste et de groupes terroristes qui ont fait allégeance à Al-Qaida », a-t-il ajouté. Poursuivant, il précise tout de même qu’il «doit être très clair pour l’ensemble des familles qui ont perdu des leurs dans le combat que nous menons au Mali depuis des années que nous ne dévions pas de ligne, que notre combat reste le même et qu’il est tout aussi légitime qu’il l’était ».