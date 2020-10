Mali: libération du chef de file de l’opposition Soumaila Cissé

Le chef de file de l’opposition malienne et Président de l’URD, Soumaïla Cissé, vient d’être libéré à Tessalit.

Soumaïla Cissé est désormais libre de ses mouvements. C’est en substance l’information que donne média.27Info ce lundi 05 octobre 2020. Selon la source, la libération de cette figure de proue de l’opposition malienne a été faite cet après-midi à Tessalit, une ville et une commune berbérophone du nord-est du Mali, chef-lieu du cercle de Tessalit dans la région de Kidal.

Cette libération du président de l’URD (Union pour la république et la démocratie) fait suite à la libération de plusieurs djihadistes et prisonniers à Tessalit en vue d’un échange pour sa libération et celle de Sophie Pétronin. «Dans le cadre de négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronin, plus d’une centaine de prisonniers djihadistes ont été libérés ce week-end sur le territoire malien», a déclaré à l’AFP un des responsables de la médiation.

Pour rappel, Soumaïla Cissé avait été enlevé le 25 mars dernier par des djihadistes et Sophie Pétronin, une travailleuse humanitaire de nationalité française et suisse, avait été enlevée et retenue en otage depuis le 24 décembre 2016.