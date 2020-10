Mali: les premiers mots de Soumaïla Cissé après sa libération

Libéré depuis le lundi 05 octobre 2020, le chef de file de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars dernier, s’est prononcé jeudi, à son arrivé à Bamako, la capitale du Mali.

Soumaïla Cissé se dit très heureux d’avoir été libéré. Même s’il affirme qu’être rétenu en otage dans des conditions très difficiles dans le grand Sahara n’est pas chose aisée, il avoue n’avoir été victime d’aucune violence quelle que soit la nature. “Je suis très heureux d’être là… je dois avouer que je n’ai subi aucune violence ni physique, ni verbale”, a confié Soumaila Cissé à l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Mali (ORTM).

Le leader de l’opposition a remercié les nouvelles autorités maliennes qui ont réagi très rapidement et efficacement pour sa libération. Aussi, a-t-il remercié les autorités de la CEDEAO qui, dit-il, ont fait de leur mieux. Le peuple malien et ceux de la sous-région, ainsi que le corps diplomatique, ont aussi reçu les vives remerciements de Soumaïla Cissé.

Pour mémoire, les nouvelles autorités du Mali ont libéré entre lundi et mardi, plusieurs centaines de prisonniers et djihadistes en échange de la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronin, une travailleuse humanitaire de nationalités franco-suisse, enlevée et retenue en otage au Mali depuis le 24 décembre 2016.