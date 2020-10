Mali: les Etats-Unis exhortent le gouvernement de transition à tenir ses promesses envers le peuple

Le gouvernement américain a qualifié la mise en place d’un gouvernement de transition au Mali de “première étape vers un retour à la démocratie”.

Les consultations sont en cours au Mali pour la formation d’un gouvernement de transition qui conduira le pays pendant 18 mois, vers de nouvelles élections. Le président, le vice-président et le Premier ministre sont déjà connus des maliens et il revient au PM de mener les bonnes tractations pour réunir autour de lui, une équipe travailleuse. Pour les Etats-Unis, le gouvernement de transition doit honorer la promesse de tenir des élections dans les 18 mois, a exhorté le porte-parole du département d’État américain, Morgan Ortagus.

A lire aussi: Le Mali toujours en attente d’un gouvernement de transition

«Il sera également important pour le gouvernement de transition de tenir ses promesses envers le peuple malien de renforcer la gouvernance, de lutter contre la corruption, de réformer les processus électoraux et de mettre en œuvre l’Accord de 2015 pour la paix et la réconciliation au Mali», a-t-elle déclaré dans un communiqué. Elle a ajouté que les USA resteraient le partenaire du Mali et travailleraient à la réalisation des objectifs d’un Mali meilleur.