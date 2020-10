Mali: «Les autorités de transition nous donnent bon espoir», Nana Akufo-Addo

Le président en exercice de la CEDEAO, le ghanéen Nana Akufo-Addo, a indiqué à Bamako, qu’il a bon espoir que les nouvelles autorités du Mali respecteront leurs engagements.

Lors d’une visite de travail dimanche au Mali, le patron des chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), Akufo-Addo, s’est rendu au Mali dimanche dans le cadre d’une visite de travail. Il a rencontré les autorités de la transition et reste optimiste quant à la suite. « Pour le moment, toutes les actions entreprises par les autorités de transition nous donnent bon espoir qu’elles tiennent les engagements pris envers nous », a déclaré le président ghanéen.

Akufo-Addo, en compagnie de l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, médiateur dans cette crise, et le président de la Commission de la Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou, « a exhorté les autorités de la transition à finaliser le calendrier du processus électoral pour arriver aux élections présidentielle et parlementaires dans le délai indiqué », rapporte RFI. Il a également rencontré l’ancien Premier ministre malien Boubou Cissé et les personnalités détenues avec lui et libérées, il y a quelques jours.