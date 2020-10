Mali: la Côte d’Ivoire sur les traces de la CEDEAO

Dans un communiqué en date du mercredi 07 octobre 2020, la Côte d’Ivoire a annoncé la reprise de ses transactions financières et économiques avec le Mali.

Mardi 06 octobre 2020, la CEDEAO, notant des points positifs de la situation politique au Mali, a levé ses sanctions imposées au pays d’IBK. Au lendemain de cette décision de l’organisation sous-régionale, la Côte d’Ivoire qui a suspendu toute relation avec le Mali, suite au coup d’Etat du 18 octobre 2020, a annoncé la reprise de ses transactions financières et économiques avec le Mali.

“En exécution de cette décision de la CEDEAO, le Ministre de l’Economie et des Finances informe toutes les administrations financières publiques sur le territoire national…tout autre institution financière et acteur du marché financier sur le territoire national, de la reprise de toutes les transactions financières et de tous les flux économiques et commerciaux entre la Côte d’Ivoire et le Mali”, peut-on lire dans le communiqué des autorités ivoiriennes.

Hormis la CEDEAO, l’Union Africaine a levé ce vendredi ses sanctions imposées au Mali. Seules les sanctions de l’OIF sont encore en vigueur contre le Mali.

