Mali: fin de calvaire pour les habitants de Farabougo, l’armée libère le village

L’armée malienne annonce la libération du village de Farabougou assiégé depuis deux semaines par des militants djihadistes, a annoncé dans un tweet les FAMa.

“Le village de Farabougou a été libéré des mains de terroristes sataniques jeudi 22 octobre 2020 par la FAMa. C’est le résultat d’une opération appelée” #Farabougoukalafia “, ont tweeté les forces armées. Le village a été pris d’assaut début octobre par les terroristes qui ont au passage, tué six personnes et enlevé plusieurs autres. L’armée n’est pas immédiatement intervenue pour laisser une chance aux efforts de médiation initiés par des personnalités locaux. Aussi les voies d’accès au village sont impraticables pour les forces au sol à cause de pluies qui ont balayé la région.

Le calvaire des populations de Farabougou est finalement terminé et le siège a été sauté par les militaires maliens. Selon un rapport de Sputnik, l’opération de sauvetage a commencé jeudi lorsque des troupes ont été déployées dans le village par avion avec des cargaisons essentielles. Des soldats maliens seraient entrés dans la colonie sans utiliser d’armes, tandis que des combattants djihadistes ont annulé une réunion prévue avec un groupe de médiation craignant une attaque des forces aériennes maliennes.

On ne sait pas encore ce qui s’est réellement passé par la suite mais le constat est que le village a été libéré. Selon certaines sources, les djihadistes auraient pris la clef des champs en se rendant compte de l’assaut imminent de l’armée.