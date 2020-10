Mali: 24 personnes tuées dans le centre, l’armée riposte avec des frappes aériennes

Le bilan des attaques dans le centre du Mali a été revu à la hausse et avec plusieurs soldats et civils tués, a indiqué l’armée dans un communiqué mardi soir.

L’armée malienne a annoncé que des hommes armés ont perpétré deux attaques distinctes contre les forces militaires mardi. Un poste militaire de Sokoura dans la région de Mopti puis un convoi envoyé en renfort est également tombé dans une embuscade. Le bilan provisoire était de 24 morts, dont 12 civils à Sokoura et à Paroukou. L’armée a déclaré que des mesures urgentes avaient été prises dans la région, près de la ville de Bankass, avec des troupes en alerte au milieu d’une opération en cours pour suivre les assaillants.

L’armée a déclaré qu’une frappe aérienne avait été lancée en riposte, tuant 13 terroristes et détruisant deux véhicules. Une opération de ratissage a abouti également à l’arrestation de plusieurs djihadistes présumés et de la saisie de plusieurs véhicules. Le ministre de la défense a indiqué qu’il était “profondément attristé par ces deux attentats, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants souhaite la miséricorde divine à ceux qui ont perdu la vie, un prompt rétablissement aux blessés et adresse ses condoléances aux familles endeuillées”.

Aucun groupe n’a revendiqué jusqu’à présent la responsabilité de l’attaque, mais des attaques similaires sont généralement revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).