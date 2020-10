Lutte contre le cancer du sein: Zsquare4theCure en campagne de sensibilisation, ce samedi

L’Ong Zsquare4theCure organise ce samedi 31 octobre 2020, une campagne virtuelle de sensibilisation sur le cancer du sein, dans le cadre de “Octobre Rose”, édition 2020. Les participants seront entretenus sur plusieurs thématiques pour renforcer leurs connaissances sur les méthodes préventives contre le cancer du sein.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 ne va empêcher Zsquare4theCure de tenir sa campagne de sensibilisation contre le cancer du sein cette année. A défaut d’une descente physique sur le terrain, l’Ong a fait l’option d’une action virtuelle. Ce samedi, elle tient sa première campagne virtuelle de sensibilisation contre le cancer du sein.

A lire aussi : Bénin: l’ONG “Zsquare4thecure” en campagne contre le cancer de sein à Tori Bossito

Pour participer à cette campagne, les personnes désireuses sont invitées à s’inscrire gratuitement, via le lien Annual Update and Fun-Raising. Zsquare4theCure. L’ONG en ce mois d’Octobre se donne la tâche de rappeler à toutes les femmes, l’importance de s’éduquer sur le cancer des seins. “Le cancer est cause de mortalité chez la femme lorsque la maladie est détectée tardivement. La détection précoce sauve des vies”.

Au menu de la campagne virtuelle de sensibilisation

Plusieurs points seront abordés lors de campagne virtuelle. Il s’agit entre autres de :

✓Rappel de de la mission de l’Ong:

1- Sensibiliser et informer sur la maladie,

2- Éduquer les femmes (surtout rurales) sur les préventions

3- Eradiquer le tabou social à travers le traitement à temps car il existe bien une vie après la maladie.

✓Résultats des actions passées (impact)

✓Vison à l’horizon 2030 et Actions futures

✓Discussion sur Corrélation entre cancer du sein et nutrition, conseils de prévention

✓Statistiques au Bénin et dans la sous région

✓ Témoignage d’une femme ayant connu la maladie et qui en est guérie (afin de briser les idées reçues, encourager celles malades et partager son expérience…)

✓Collecte de fond pour impacter plus de femmes car le cancer du sein constitue la 2eme cause de mortalité chez les femmes