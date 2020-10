L’université chinoise Tsinghua recherche des partenariats avec les universités africaines

L’université chinoise Tsinghua cherche à nouer des partenariats avec des universités africaines. Objectif? Favoriser le développement des ressources humaines de l’Afrique.

Au cours d’un forum en ligne avec l’Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah (KNUST) au Ghana, dans le cadre d’une semaine d’échanges économiques et culturels entre le Ghana et la Chine, le vice-président de l’université Tsinghua, Yang Bin, a fait savoir que Tsinghua recherche des partenariats avec des universités africaines. Selon Yang Bin, l’objectif de ces partenariats est de favoriser le développement des ressources humaines africaines.

L’université Tsinghua cherche à bâtir une structure éducative ouverte et résiliente avec ses partenaires en Afrique, a indiqué M. Yang, ajoutant que la maîtrise de l’information, la compassion et la solidarité résisteraient à l’épreuve du temps et des crises.

L’université Tsinghua est une université chinoise située à Pékin, considérée comme l’une des plus prestigieuses de la République populaire de Chine. Lors de sa création en 1911, c’était une école de préparation pour Chinois souhaitant faire un deuxième cycle dans des universités américaines.