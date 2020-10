Luka Modric: “On doit s’améliorer, c’est impératif”

Buteur lors de la défaite du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk (2-3) en Ligue des champions, Luka Modric s’est prononcé sur les difficultés rencontrées par les siens au cours de la partie. Le Croate espère que les Madrilènes rectifieront le tir avant le choc face au Barça ce weekend.

Plus rien ne va visiblement au Real Madrid. Battus par le promu Cadiz (1-0) en Liga, les Madrilènes ont essuyé une deuxième défaite de rang mercredi soir face au Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Deux revers coup sur coup à quelques jours du premier clasico du championnat face au Barça. Mais Luka Modric refuse de jeter la pierre à son équipe.

Auteur du premier but de son équipe face aux Ukrainiens, le milieu de terrain merengue a analysé la défaite du Real Madrid après la rencontre. “Nous n’avons pas été à la hauteur de la compétition en première mi-temps. Nous avons mieux joué en deuxième, mais ce n’était pas suffisant pour égaliser ou gagner le match. On doit s’améliorer, c’est impératif. On a manqué de confiance. Il faut continuer à travailler pour se préparer sur le prochain match qui arrive vite. Il ne faut pas s’apitoyer sur notre sort (…) Nous connaissons bien le Shakhtar, c’est une bonne équipe. On ne les a pas sous-estimés“, a déclaré l’international croate.

“C’est bien que ce match arrive. Nous devons rester solidaire et avoir confiance en nous. On n’a pas oublié de jouer au football. Le Clasico est toujours un match différent et on sera au niveau“, a ajouté l’ancien de Tottenham au sujet du match face au Barça. Une rencontre qui aura lieu ce samedi au Camp Nou contre des Blaugranas en forme après leur large victoire face aux Hongrois de Ferencvaros (5-1).