Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo: Steve Mounié a fait son choix

Vielle de 11 ans, l’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est toujours d’actualité. Qui des deux superstars est la meilleure? Avec 11 Ballons d’or à eux deux et détenteurs des plus belles distinctions individuelles, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont largement considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps. Entre le génie argentin et la machine portugaise, il y a un monde, une pluie de records, des millions de fans et surtout des statistiques ahurissantes. Chaque saison, les deux prodiges brisent de nouveaux records, et rares sont les semaines sans que l’un ou l’autre ne repousse les limites du talent individuel.

Transféré cet été à Brest en Ligue 1 française, Steve Mounié est aussi appelé à trancher cet éternel débat qui enflamme le monde du football depuis des années. Et l’attaquant béninois a choisi Cristiano Ronaldo. Pour lui, la star de la Juventus, pour son travail et son abnégation, semble être un modèle plus réalisable que Messi, avec son talent pur. « Soit Ronaldo, soit Messi, il n’y a pas de choix à faire. C’est deux montres du football. Soit l’un ou l’autre avec de styles différents et il n’y a rien à dire sur les deux joueurs. Ce sont deux joueurs exceptionnels, et des modèles à suivre pour chaque joueur professionnel“, a déclaré l’Écureuil dans un entretien accordé à Afrique Sports.

“Après si un joueur où l’on peut suivre le modèle en se disant que c’est plus réalisable, c’est Ronaldo. Car, on s’est que c’est quelqu’un qui met beaucoup de travail dans son quotidien. A comparer à Lionel Messi, forcément, il travaille lui aussi mais c’est plus un joueur ultra-talentueux de base. Ce sont deux joueurs extraordinaires mais j’ai un petit penchant pour Cristiano Ronaldo du fait qu’il soit un modèle à suivre comme peuvent l’être d’autres joueurs », a-t-il ajouté.