Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Iker Casillas a tranché

Vielle de 11 ans, l’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est toujours d’actualité. Ancien capitaine de l’Espagne et du Real Madrid, Iker Casillas a aussi donné son avis sur le sujet.



Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont largement considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, bien que la lutte pour être le meilleur de tous les temps continue d’être débattue. Entre le génie argentin et la machine portugaise, il y a un monde, une pluie de trophées collectifs et individuels, des millions de fans et surtout des statistiques ahurissantes. Chaque saison, les deux prodiges brisent de nouveaux records, et rares sont les semaines sans que l’un ou l’autre ne repousse les limites du talent individuel.

Lors d’une interview accordée à ESPN, Iker Casillas a été invité à donné son avis sur sur cet éternel débat qui enflamme le monde du football depuis des années. Le Champion du monde 2010 qui a pris sa retraite en août dernier, estime que l’attaquant portugais (son ancien coéquipiers au Real Madrid) a plus de mérite que son rival argentin pour sa carrière impressionnante.

“Cristiano a toujours eu un énorme désir d’être le meilleur, depuis qu’il est enfant et je crois qu’il y est parvenu. Si je dois le comparer à Messi, ce que Cristiano a fait est plus impressionnant car nous connaissons tous le talent de Messi, mais Cristiano était déterminé et a travaillé dur pour être le meilleur. Je pense que nous avons eu la chance de pouvoir profiter de deux joueurs phénoménaux, poursuit le champion du monde espagnol. Pour les gens qui ne connaissent pas Cristiano, il peut paraître arrogant et prétentieux, mais c’est tout le contraire“, a expliqué le mythique portier du Real Madrid.