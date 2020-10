Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo: Franck Lampard clot le débat

Franck Lampard s’est exprimé au sujet de la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour l’entraîneur de Chelsea, l’Argentin du Barça est le meilleur des deux.

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Une question posée sans cesse à tous les acteurs du foot. Avec l’incroyable total de onze « Ballon d’or » dans leurs escarcelles, l’Argentin et le Portugais sont constamment mis en opposition, bien malgré eux souvent. Entraîneur de Chelsea, Franck Lampard a aussi été invité à trancher à propos des deux mastodontes.

Pour le manager des Blues, Lionel Messi est d’un cran au-dessus de son grand rival Cristiano Ronaldo en ce sens qu’il a le don de naturellement prendre la balle. Tout le contraire de la star de la Juventus qui est le fruit de longues années de travail. Toutefois, il reconnait que ce qu’a réalisé le Portugais ces 15 dernières saisons est incroyable. « Je vais aller à Messi sur ce talent pur et naturel, mais ce que Ronaldo a fait a été absolument incroyable », a déclaré Lampard, lors d’une séance de questions-réponses pour Hyundai [via Goal].

« Les deux que je cite quand je dis contre sont Xavi et Iniesta à Barcelone. C’étaient de grands joueurs, ils n’étaient en quelque sorte pas les plus gros et assez légers », a déclaré Lampard, désignant deux des anciens coéquipiers de Messi à Barcelone comme les plus durs adversaires de sa carrière de footballeur à Chelsea. Et pour ce qui est de son XI de rêve, l’ancien international anglais a cité d’anciennes légendes du cuir rond mais sans les deux géants espagnols. « C’est [Manuel] Neuer, Rio (Ferdinand), Steven Gerrard, [Zinedine] Zidane, Ronaldinho, Messi et Ronaldo », a-t-il ajouté.