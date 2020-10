Lionel Messi: “Je suis moins obsédé par le but”

Dans une interview pour le magazine ‘La Garganta Poderosa’, Lionel Messi a passé en revue l’actualité nationale en Argentine en cette période de crise du coronavirus. L’attaquant du Barça a confié qu’il est désormais plus meneur de jeu sur le terrain et moins buteur.

Éloigné de la sélection argentine depuis le match contre le Chili lors de la Copa América 2019, Lionel Messi a fait son retour au pays ce weekend. La star du Barça a disputé les deux rencontres de l’Argentine face à l’Equateur (1-0) et la Bolivie (2-1) en éliminatoire de la Coupe du monde Qatar 2022, marquant un but au passage.

Interrogé par le magazine ‘La Garganta Poderosa’ Lionel Messi s’est prononcé sur son retour en sélection et sa contribution dans la victoire de son équipe. La Pulga estime être beaucoup plus concentré sur l’aspect collectif que sur le nombre de but marqué. “Aujourd’hui, je suis moins obsédé par le but, j’essaye de contribuer au maximum pour le groupe, je donne plus d’importance au collectif“, a-t-il confié à la revue argentine.

Le sextuple Ballon d’or en a profité pour envoyer un message de prise de conscience quant aux problèmes d’éducation et d’inégalités dans son pays. Pour La Pulga, «l’éducation est la base de tout» dans l’épanouissement des jeunes. «Il est essentiel, dans cette situation, de préserver tous les services fondamentaux, l’eau, l’électricité et même la nourriture de base. Les inégalités sont l’un des grands problèmes de notre société et nous devons lutter pour y remédier le plus rapidement possible“, a-t-il ajouté.