Ligue Europa: les groupes de la phase de poule

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa s’est tenu ce vendredi à Nyon en Suisse. Plusieurs affiches sont au programme, dont le choc Milan-Lille.

Même si elle n’est pas très populaire comme la Ligue des champions, la Ligue Europa de cette saison 2020-2021 sera électrique. De belles affiches nous attendent pour cette nouvelle édition de la C3. Favori pour le titre, Arsenal hérite du groupe B avec Rapid Vienne, Molde et Dundalk. Logé dans le groupe C, le club français de Nice sera aux prises avec les allemands du Bayer Leverkusen, Slavia Prague et Hapoel Beer Sheva.

Voici les groupes de la Ligue Europa.

Groupe A :

AS Roma (ITA), Young Boys (SUI), CFR Cluj (ROM), CSKA Sofia (BUL)

Groupe B :

Arsenal (ANG), Rapid Vienne (AUT), Molde (NOR), Dundalk (IRL)

Groupe C :

Bayer Leverkusen (ALL), Slavia Prague (RTC), Hapoel Beer Sheva (ISR), OGC Nice (FRA)

Groupe D :

Benfica (POR), Standard Liège (BEL), Glasggow Rangers (ECO), Lech Poznan (POL)

Groupe E :

PSV Eindhoven (HOL), PAOK Salonique (GRE), Granada (ESP), Omonia (CHY)

Groupe F :

Naples (ITA), Real Sociedad (ESP), AZ Alkmaar (HOL), Rijeka (CRO)

Groupe G :

Braga (POR), Leicester (ANG), AEK Athènes (GRE), Zorya Luhansk (UKR)

Groupe H :

Celtic Glasgow (ECO), Sparta Prague (RTC), AC Milan (ITA), LOSC (FRA)

Groupe I :

Villarreal (ESP), Qarabag (AZE), Maccabi Tel Aviv (ISR), Sivaspor (TUR)

Groupe J :

Tottenham (ANG), Ludogorets (BUL), LASK (AUT), Royal Antwerp (BEL)

Groupe K :

CSKA Moscou (RUS), Dinamo Zagreb (CRO), Feyenoord (HOL), Wolfsberg (AUT)

Groupe L :

La Gantoise (BEL), Étoile Rouge Belgrade (SER), Hoffenheim (ALL), Slovan Liberec (RTC)