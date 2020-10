Ligue des champions: les compos probables de Manchester City vs OM

Favori du groupe C, Manchester City se déplace ce mardi soir au Vélodrome pour y défier Marseille dans le cadre de la 2è journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Quel onze de départ pour les deux équipes?

Large vainqueur de Porto (3-1) pour son premier match en Ligue des champions, Manchester city affronte ce soir l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome dans le cadre de la 2è journée des phases de groupe de la C1. Privé de Sergio Aguero, sorti sur blessure samedi face à West Ham (1-1), et non retenu dans le groupe de 23 joueurs, Pep Guardiola va devoir faire sans un vrai buteur dans son effectif. À priori, Guardiola devrait donc laisser le duo Sterling-Foden alterner entre la gauche et la pointe, tandis que Torres et Mahrez se disputent la place à droite. Au milieu, Rodrigo et Gündogan seront devant la défense, et De Buyne un cran au-dessus.

A lire aussi: Ligue des champions: le groupe de Manchester City avec des absents

En quête de sa première victoire dans la compétition, l’OM de son côté devrait aligner un système plus défensif dans un schéma 4-5-1 pour tenter de contenir les assauts des Skyblues. Mais selon l’Equipe, André Villas-Boas devrait constituer un 4-3-3 avec Nemanja Radonjic sur l’aile gauche ou en 4-4-2 losange avec Michaël Cuisance en dix. La Provence imagine de son côté Payet débuter au sein d’une attaque à deux dans un 5-3-2.

Voici les compos probables des deux équipes:

La compo probable de l’OM : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Gueye – Cuisance – Thauvin, Benedetto

La compo probable de Manchester City: Ederson – Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko – Rodrigo, De Bruyne, Gündogan – Torres, Sterling, Foden.